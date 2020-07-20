Смертність в Японії найнижча серед усіх членів G7. Якщо ж розглядати підхід до тестування, то тут у Японії також "свій шлях".

Нестандартний підхід: вибіркове тестування без локдаунів

Японія може виділятись серед інших країн світу на фоні боротьби з COVID-19. Вона веде себе практично як Швеція в Європі: вводить лише деякі обмеження, але не повний, тотальний карантин. Тестування теж доволі вибіркове. Деталі – у статті 24 каналу.

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В Токіо та передмістях живе 37 млн людей, які переміщаються забитими поїздами та метро. Ідеальний майданчик для поширення. То у чому ж секрет? У підході.

У Токіо ставилися до соціальної дистанції більш послаблено у порівнянні з іншими країнами, потужність тестування залишається доволі низькою. Щодо першого, то навіть після оголошення надзвичайного стану 15 квітня, Японія на дистанції не особливо наполягала, сказавши лише: "По можливості, не виходьте на вулицю, бари призупиняють свою роботу (але не закриваються, штрафів не було – 24)".

Цього вистачило, а люди намагалися не ризикувати, практикуючи "відмову від ризику". Були ще три рекомендації: уникати приміщень з поганою вентиляцією, місць де багато людей та тісного контакту при чханні чи кашлі (Three Cs: closed spaces, crowded, close-contact – 24).

Всі ці ситуації сприяли поширенню вірусу з краплинами та слиною. Навіть, якщо зберігти 2метрову дистанцію було неможливо, японці займалися повсякденними справами. Експерти все ж радили зменшити близькі контакти до 80%, і багато хто так і зробив. Але виконання рекомендацій "Cs" мало ключову роль у зменшенні кількості інфікованих.

Ну і носіння масок, звісно, але японці звикли робити це ще до пандемії. Навантаження на систему охорони здоров'я дозволяє займатися виключно хворими з важкою формою.

Бунтарі із Азії Вважається, що багато випадків коронавірусу протікають безсимптомно, але людина в цей час може заражати інших. Період до появи симптомів – найбільш небезпечний. Коли в січні коронавірус прийшов до Японії, там робили лише 1500 тестів на день. Японія була однією з небагатьох країн, хто не дослухався до рекомендацій ВООЗ про тестування. Рандомне тестування 8000 людей в столиці показало лише 0,1% позитивних результатів.

Люди без серйозної клінічної картини не могли розраховувати на тест. На липень їх було вже 30 тисяч, але це все одно крапля в морі. А для можливої другої хвилі потрібно як мінімум 100 тисяч. Скільки перевірок на 100 тисяч населення? П'ять. До прикладу, в США – 97, 70 для Сингапуру, 24 – для Південної Кореї.

Його робили лише тим, у кого була лихоманка кілька днів. Люди хотіли дізнатися, чи заражені вони, але це було неможливо. Подібний підхід критикувався західними ЗМІ, а сусідня Південна Корея перемогла першу хвилю саме розгалудженій та мобільній системі тестування та відслідковування контактів. Останнє запровадили й у Японії, але "заднім числом". Токіо ізолював кластери, в яких поширювалась хвороба і всередині вже слідкував за контактами хворих.

"Обговорення заклику до розширення можливостей тестування не набрало обертів", – константував Шігеру Омі, ексзаступник голови експертної групи з питань ковіду. Експерти визнали, що система охорони здоров'я Японії не має інфраструктури для проведення масової перевірки, бо великі респіраторні епідемії останнім часом оминали країну.

Токіо навіть закидали навмисне заниження показників, щоб підготовка до Олімпіади йшла як потрібно. Японія ж вказувала на пташиний грип H1N1 у 2009 році. Мовляв, тоді японці заражалися у переповнених госпіталях, намагаючись протестуватись (тобто вони приходили здоровими, а виходили хворими – 24). До того ж, уряд вважав що "Японію пронесе" і вибухового зростання кількості хворих не буде.

Лише тестування недостатньо Побоювання подібного сценарію змусило Японію обмежити тестування лише для серйозно хворих на коронавірус. Людей з легкою формою або лише підозрою на інфекцію просто попросили чекати вдома. До того ж, ПЛР-тест має відносно високу планку неточних результатів: кілька разів він показував невірно негативний (тобто, людина дійсно хворіла, хоча ПЛР показала інше – 24). Це означає, що викориніти COVID-19 дуже важко, поки не буде розроблене більш точне тестування чи/або вакцина.

Імунітет чи лише везіння

Невелика кількість померлих від коронавірусу – одна з головних загадок Японії / Фото NYT

Насправді, Японія ще не лідер низької смертності в регіоні від COVID-19. Південна Корея, Тайвань, Гонконг, В'єтнам мають кращі показники на 100 тисяч населення. Втім, у 2020 році в Японії дійсно померло менше людей ніж зазвичай незважаючи на 1000 смертей у квітні, можливо, таки через ковід. Від цієї хвороби наразі офіційно померло лише 985 людей з 22 тисяч хворих.

Деякі вчені вважають, що в Японії є "фактор Х", який захищає країну та народ від надмірних смертей. Можливо, країна раніше пережила щось подібне, тож японці мають природний, історичний імунітет до COVID-19. Перевірити це наразі не видається можливим.

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Професор університету Токіо Тацухіко Кодама пояснює: "Мої пацієнти показували реакцію IGG першою, тож можливо вони вже мали вплив подібного вірусу". IGG це реакція, яка показує, що людина вже перехворіла, IGM – що хвороба ще розвивається.

Кодама вважає, що це може бути вірус подібний до SARS (атипової пневмонії –24). Щоправда, не всі в самій Японії підтримують таку теорію. Наприклад, Кенджі Шибуя з Кінгс Колледжу у Лондоні вважає, що такий вірус не був би обмежений Азією. До фактора Х він теж ставиться скептично. Він вважає, що носіння масок попередило розповсюдження.

Бари, тренажерні зали, салони караоке, вечірки… ось де відбувалося основне поширення, – розповів BBC доктор Кадзуакі Джиндай з команди стримування кластерів.

Втім, передача від людей впала до так званих "суперрозповсюдживачів" –високоінфекційних хворих на коронавірус.

А ж тут у березні стався потужний спалах в Токіо, всі готувались до долі Італії чи США. Як Японія не перетворилася на них без карантину – досі невідомо. Це не можна звести лише до загадкового фактору, спадкового імунітету, виконання вказівок уряду. Мабуть, тут всього потроху і Японії дуже повезло.

Що буде далі: Японія повертається до нормального життя

Туризм повертається до Японії / Фото Kyodo News

Обмеживши туристичний потік ззовні, Японія планує розвивати внутрішній туризм як знак повернення до нормального життя. Втім, Токіо буде виключений з кампанії, бо там багато нових випадків. Поїздки до столиці не будуть покриватися програмою субсидій. Просування подорожей всередині країни почнеться 22 липня. Відшкодовуватись будуть витрати на проїзд та проживання.

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Місцева економіка та туристичний сектор отримають хоч якусь компенсацію за обмежувальні заходи. Та і споживчі витрати японців теж зростуть. Втім, багато хто проти, побоюючись, що це призведе до ще більшого зростання захворювання на ковід. Переобрана губернаторка Токіо Юріо Коїке пропросила місцян "утриматись від поїздок за межі префектури через рекорд – 286 хворих у Токіо".

Бізнес продовжує роботу в умовах нової реальності: уникання трьох "Cs", гігієна рук, маски. Таким чином, докладаючи всіх зусиль до зменшення нових випадків. Далі вже все залежить від свідомості відвідувачів закладів та працівників, які теж мають бути зацікавлені уникнути власного зараження. Японія планує досягти бюджетного профіциту, незважаючи на втрати від пандемії.

Особливий контроль потрібен за спортом, таким як бейсбол чи футбол, де гравці тісно контактують один з одним. Кількість тестів, по можливості, Японія маж підвищувати. Звісно, "Самураї" продовжать відслідковувати контакти та саджати людей з симптомами чи підозрами на самоізоляцію. Якщо все буде добре, Японія продемонструє, що з вірусом можна далі жити.