Японія почала скидати воду з Фукусіми в Тихий океан: МАГАТЕ запевняє, що все в нормі

У четвер 24 серпня уряд Японії почав процес скидання очищеної від радіації води з резервуарів Фукусіми. Деякі країни та рибалки занепокоєні рішення влади.

МАГАТЕ переконує, що викид ніяк не вплине на екологію. Японія ухвалила план спустошення резервуарів ще у 2021 році.

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Процес уже розпочався

Зливати воду з Фукусіми почали о 13:00 за місцевим часом (7:00 за київським часом). Рішення ухвалили у зв'язку з тим, що резервуари АЕС мають заповнитися вже до 2024 року. Наразі вони вміщають 1,34 мільйона тонн рідини.

Рідину використовували для охолодження розплавленого ядерного палива. Воду обробили та видалили більшість радіонуклідів, крім тритію. Японці заявили, що його рівень в нормі.

Уряд візьме на себе повну відповідальність, навіть якщо на це знадобляться десятиліття,

– пообіцяв прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Голова Управління ядерного регулювання Японії, заявив, що викид є "значним кроком вперед" до виведення з експлуатації АЕС "Фукусіма-Дайчі". Процес викиду триватиме близько 30 років.

МАГАТЕ запевнило, що план скидання води відповідає світовим стандартам безпеки. Вони заявляють, що це матиме незначний вплив на людей і навколишнє середовище.

Однак дії Японії викликали занепокоєння екологів, рибалок та інших країн. Зокрема, на фоні цих новин Китай заявив про призупинення імпорту морепродуктів з Японії. Піднебесна назвала дії країни "надзвичайно егоїстичним і безвідповідальним актом". Обмеження наклали на 10 японських префектур – сюди входить Токіо та Фукусіма.

Південна Корея заявила, що поважає результати перевірки МАГАТЕ, проте не підтримує викид рідини в океан. Також занепокоєння виловила агенція рибалок на Філіппінах. Японія затвердила контроль рівня концентрації радіоактивних матеріалів у рибі, виловленій у радіусі 10 кілометрів від електростанції.

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