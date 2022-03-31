Японія поводиться дуже хоробро, – політолог про бажання держави повернути свою територію

На тлі війни в Україні Японія наважується на нові кроки. Вона називатиме південні Курильські острови "окупованими Росією територіями".

В Японії з'явився шанс повернути те, що їй належить. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Японія має шанс повернути свою територію

Країна на повну проводить перемовини у парламенті про внесення до їхньої дипломатичної Конституції твердження, що свою територію потрібно швидше вертати.

Японці поводяться дуже хоробро. Це – шанс для Японії повернути цю територію. Нехай повертають, ми їм у цьому допоможемо,

– наголосив Давидюк.

Нагадаємо, що через санкції Росія образилась на Японію і відмовились від мирних перемовин про статус Південних Курил.

Путін намагається відіграти перемогу

Оскільки Володимир Путін не має воєнних перемог в Україні, він намагається відіграти перемогу – приєднанням раніше окупованих територій.

"Те, що він хоче доєднати до Росії кілька територій, це правда. Наступну виборчу каденцію він хоче оголосити себе імператором", – сказав політолог.