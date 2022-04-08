Японія висилає російських дипломатів, – ЗМІ
8 квітня 2022 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Все більше країн цивілізованого світу висилають російських дипломатів. Цього разу таке рішення ухвалили в Японії.
Японське інформаційне агентство Kyodo повідомило про це, з посиланням на кількох людей, які обізнані з ситуацією.
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Японія висилає російських дипломатів
Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про 8 представників російського дипломатичного представництва у Японії.
Крім того, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо планує провести пресконференцію о 18:00 за місцевим часом. Очікують, що він повідомить про додаткові санкції проти Росії.
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