Японія вводить новий пакет санкцій проти Росії
Джерело:МЗС Японії
Міжнародна спільнота продовжує посилювати тиск на Росію через повномасштабну війну в Україні. Нові санкції проти держави-агресорки оголосила Японія.
Так, з 3 лютого Токіо запроваджує додаткові санкції проти російських компаній та приватних осіб, а також розширює експортні обмеження. Про це стало відомо 27 січня.
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Хто потрапив до санкційного списку
Згідно з повідомленням МЗС, Японія розширила санкції щодо 22 фізичних осіб з Росії. Також експортні обмеження наклали на 49 компаній.
До санкційного списку потрапили:
- міністр юстиції Константін Чуйчєнко,
- дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова,
- голова ЦВК Елла Памфілова,
- віце-прем'єри Дмітрій Чернишеко та Андрєй Бєлоусов,
- заступник міністра оборони Міхаіл Мізінцев,
- генерали російської армії та гауляйтери, призначені загарбниками на тимчасово окупованих територіях.
До підсанкційних компаній потрапили авіабудівна корпорація "Іркут", Московський машинобудівний завод "Авангард" та інші.
Зауважимо, що з 3 лютого Японія забороняє поставки товарів 49 організаціям у Росії, які можуть бути використані для посилення її військового потенціалу. Цікаво, що серед іншого, йдеться і про вакцини та медичне обладнання.
Що кажуть на це в Росії
Ворожі ЗМІ вже поширили інформацію про нові санкції. Поскаржилися, що заборону наклали на "вакцину, імунотоксини, а також сировину для бактеріальних засобів військового призначення".
Загалом у санкційному списку понад 80 найменувань. Серед них обладнання для атомних об'єктів, розподілу нафти і природного газу, сльозогінний газ та навіть порошок для зняття відбитків пальців.