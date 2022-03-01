Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Медведєва

1 березня 2022 , 03:21
Читать новость на русском

Джерело:

Kyodonews

Уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна.

Деталі про санкції Японії проти Росії

Японські санкції стосуються російського державного керівництва, а також організацій та компаній. Про це повідомили у МЗС країни.

Важливо Росіяни рано чи пізно прокинуться жебраками, – Гудков про наслідки санкцій Заходу

Персональні обмеження стосуються:

  • президента Володимира Путіна,
  • міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
  • очільника міноборони Сергія Шойгу,
  • заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва,
  • секретаря радбезу Миколи Петрушева,
  • начальника генштабу Валерія Герасимова,
  • ще трьох чиновників.

Відомо, що Японія заморозить їхні активи.

Також країна запровадила експортні санкції проти держави-агресорки. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.

Додамо, що через криваву війну Росії Японія також вирішила виділити нашій державі 100 мільйонів доларів фінансової допомоги. 

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Софія Мінджоса