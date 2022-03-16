Японія вводить заборону на експорт до Росії та Білорусі близько 300 товарів
16 березня 2022 , 06:29Читать новость на русском
Джерело:Japan Today
Уряд Японії 15 березня заборонив експорт близько 300 товарів і технологій до Росії та Білорусі. Все для того, щоб держава-агресорка не могла нарощувати свій військовий потенціал.
Ембарго на експорт вступить у дію у п'ятницю, 18 березня. Мовиться про 266 товарів та 26 технологій.
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Які товари та послуги заборонили імпортувати
- Напівпровідники,
- комунікаційне обладнання,
- найсучасніші матеріали,
- програми проєктування машин для виробництва чіпів,
- нафтопереробне обладнання,
- супутні технології.
Заборону на експорт ввели проти 49 пов'язаних з військовими структурами Росії та 2 білоруських організацій.
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