Японія вводить заборону на експорт до Росії та Білорусі близько 300 товарів

16 березня 2022 , 06:29
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Джерело:

Japan Today

Уряд Японії 15 березня заборонив експорт близько 300 товарів і технологій до Росії та Білорусі. Все для того, щоб держава-агресорка не могла нарощувати свій військовий потенціал.

Ембарго на експорт вступить у дію у п'ятницю, 18 березня. Мовиться про 266 товарів та 26 технологій.

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Які товари та послуги заборонили імпортувати

  • Напівпровідники,
  • комунікаційне обладнання,
  • найсучасніші матеріали,
  • програми проєктування машин для виробництва чіпів,
  • нафтопереробне обладнання,
  • супутні технології.

Заборону на експорт ввели проти 49 пов'язаних з військовими структурами Росії та 2 білоруських організацій.

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Автор: Софія Мінджоса