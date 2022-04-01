Японія забере Курили, а Польща – Калінінград, – Данілов про підсумки війни для Росії

Розпочавши загарбницьку війну проти України, Росія може позбутися тих територій, які зараз вважає своїми. В першу чергу Курильських островів, а також Калінінграду.

І Калінінград, і чотири острови Курильської гряди Радянський Союз отримав після Другої світової війни. А вже після розпаду СРСР вони залишилися у складі Росії, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав "історичною несправедливістю".

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У результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно і буде, Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які вони забрали після другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни,

– переконаний Олексій Данілов.

Суперечки щодо Курильських островів

Під час Другої світової війни радянська армія зайняла чотири острови – Ітурупа, Кунашира, Шикотана і Хабомай. А після війни відмовилася їх звільняти. Через це Японія та СРСР так і не підписали мирний договір за підсумками Другої світової війни.

Після того, як Японія наклала санкції на Росію за війну проти України, російська сторона заявила про вихід з перемовин щодо мирного договору між країнами.

Токіо ж тепер офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією".

Кому належить Калінінград

Щодо Калінінграда, який на території східної Пруссії, то за свою історію місто належало як польським, так і німецьким королівствам та князівствам. За часів польського панування воно називалося Крулевец, а до Радянського Союзу воно потрапило як німецьке місто Кенігсберг.

Після закінчення Другої світової війни північна частина провінції, разом з Кенігсберг була тимчасово передана СРСР за рішенням Потсдамської конференції. Та вже невдовзі під час підписання договорів про кордони, Радянський Союз визнав з собою постійне право на цю територію. При цьому приєднана вона була до РРФСР, хоча не мала спільного кордону з радянською Росією. Згодом місто було перейменовано на Калінінград.

Про те що Польща має "заявити права" на Калінінградську область, заявив колишній командував сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак. Він заявив, що це регіон перебуває під російською окупацією.

Окупована Грузія

Олексій Данілов, згадуючи про Курили та Калінінград, не обійшов стороною і Грузію, де Росія у 2008 році окупувала два регіони – Абхазію та Південну Осетію.

"Мене трохи дивує позиція грузинів, які казали, що вони мали бажання забрати свою територію, відновити свою територіальну цілісність. А зараз поводяться доволі, як вони кажуть "обережно, тому що нас можуть тут вбити". Так почекайте, ми за вас маємо воювати, маємо вашу незалежність відстоювати? Добре, друзі, але потім будемо говорити з вами на цю тему, чому це саме ми, а не спільними зусиллями, мали побороти цього спільного ворога", – заявив Данілов.