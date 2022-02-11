Японія закликала своїх громадян покинути Україну

11 лютого 2022 , 15:50
Читать новость на русском

Джерело:

МЗС Японії

У МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.

Японське міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки перебування у нашій державі до максимального рівня – четвертого. Водночас радять відмовитися від поїздок.

Читайте також Нідерланди радять своїм громадянам залишити Україну

У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною.

Окрім цього, у Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівня,
– уточнили в МЗС Японії.

Зверніть увагу! Ентоні Блінкен 11 лютого поговорив з главою МЗС Японії Хаяші Йосімасою про Україну. Вони зобов'язалися співпрацювати для стримування подальшої агресії Росії.

Південна Корея забороняє відвідувати Україну

  • Південнокорейський уряд з 13 лютого забороняє своїм громадянам відвідувати Україну.
  • Водночас наказали усім, хто перебуває на території нашої держави, негайно евакуюватися.
  • Корейцям рекомендують повертатися додому та навіть погрожують покараннями.

Чому дипломати США та Великої Британії покидають Україну: дивіться відео

Автор: Олег Васьків