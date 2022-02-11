Японія закликала своїх громадян покинути Україну
Джерело:МЗС Японії
У МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.
Японське міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки перебування у нашій державі до максимального рівня – четвертого. Водночас радять відмовитися від поїздок.
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У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною.
Окрім цього, у Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".
Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівня,
– уточнили в МЗС Японії.
Південна Корея забороняє відвідувати Україну
- Південнокорейський уряд з 13 лютого забороняє своїм громадянам відвідувати Україну.
- Водночас наказали усім, хто перебуває на території нашої держави, негайно евакуюватися.
- Корейцям рекомендують повертатися додому та навіть погрожують покараннями.