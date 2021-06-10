Примусова посадка може повторитися: Японія закрила небо для білоруських літаків

Японія закликала свої авіакомпанії не літати над територією Білорусі. Окрім того, японська сторона закриває свій повітряний простір для літаків "Белавії".

Мовиться, зокрема, про чартерні рейси. Їх не пропустять навіть після відповідних прохань.

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Політик Кацунобу Като наголосив, що Японія засуджує примусову посадку літака Ryanair. Като також наголосив, що його країна вимагає негайно звільнити затриманого Романа Протасевича.

Оскільки ризик повторення аналогічної ситуації не можна виключати, ми рекомендуємо національним авіакомпаніям уникати під час польотів повітряного простору Білорусії,

– заявив Като.

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