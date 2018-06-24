Японія – Сенегал: відео голів та моментів матчу

Збірні Японії та Сенегалу теж розпочали забивати голи з початку матчу. Першими ж відзначилися африканські футболісти.

Сенегал вийшов вперед, після того, як м’яч від Саньо Мане залетів у ворота. Все розпочалося з помилки захисників зібрної Японії, коли після подачі з кутового м'яч потрапив до Сабалі, який пробив по воротах. Ще однією помилкою у цьому моменті відзначимвся воротар японців Кавасіма, який не зумів зафіксувати м'яч, а невдало вибив його на ногу Мане. Від останнього м'яч і залетів у ворота.

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Гол Мане у ворота збірної Японії

#JPNSEN Sadio Mane on score first goal Senegal 1-0 Japan pic.twitter.com/MTp3wQED4A — Rizuan Khatulpica (@khatulpica) 24 червня 2018 р.

Зрівняла рахунок збірна Японії зусиллям Інуї. З частини поля Японії послідувало потужне закидання м'яч одразу у штрафний майданчик суперника, де його зумів прийняти Нагатомо. Японець обіграв двох суперників, та залишив м'яч під удар Інуї, який пробив у дальній нижній кут воріт.

Гол Інуї у ворота Сенегалу