В Японії винищувачі-невидимки здійснили аварійну посадку на цивільному летовищі

Два японські винищувачі-невидимки F-35A здійснили аварійну посадку на цивільному летовищі Аоморі. У одного із них під час польоту виникли механічні проблеми.

Інцидент стався у понеділок, 3 червня, на півночі Японії. Один із винищувачів попросив у диспетчерів аеропорту дозвіл на екстрену посадку.

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Винищувачі виконували тренувальний політ

Два винищувачі F-35A виконували тренувальний політ з авіабази Місава.

У аеропорту Аоморі повідомили, що пілоти благополучно приземлилися на летовищі після того, як в одного з винищувачів виникла невизначена механічна проблема, через яку було здійснено екстрену посадку. Представники аеропорту також додали, що їхня злітно-посадкова смуга була закрита приблизно на 20 хвилин, перш ніж її робота повернулася до нормального режиму.

Японські офіційні особи повідомили, що ніхто унаслідок інциденту не постраждав. А от Військово-повітряні сили оборони Японії відмовилися надавати деталі інциденту та називати причину аварійної посадки.

Втретє за останній час у японських пілотів виникають проблеми

У AP додали, що подібні проблеми, пов’язані з льотною підготовкою японських військових, виникають не вперше.

Так, у квітні два вертольоти ВМС Японії SH-60K Seahawk розбилися в Тихому океані на південь від Токіо. Вони зіткнулися під час нічних тренувань з боротьби з підводними човнами. Тоді загинув один член екіпажу, а семеро вважаються зниклими безвісти.

А у травні транспортний літак C-2 з 8 людьми здійснив аварійну посадку в цивільному аеропорту в центральній Японії після того, як під час тренувального польоту відкрилося вікно кабіни. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих тоді не надходило.

У Португалії під час авіашоу зіткнулися 2 літаки