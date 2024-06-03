В Японії винищувачі-невидимки здійснили аварійну посадку на цивільному летовищі
Джерело:AP
Два японські винищувачі-невидимки F-35A здійснили аварійну посадку на цивільному летовищі Аоморі. У одного із них під час польоту виникли механічні проблеми.
Інцидент стався у понеділок, 3 червня, на півночі Японії. Один із винищувачів попросив у диспетчерів аеропорту дозвіл на екстрену посадку.
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Винищувачі виконували тренувальний політ
Два винищувачі F-35A виконували тренувальний політ з авіабази Місава.
У аеропорту Аоморі повідомили, що пілоти благополучно приземлилися на летовищі після того, як в одного з винищувачів виникла невизначена механічна проблема, через яку було здійснено екстрену посадку. Представники аеропорту також додали, що їхня злітно-посадкова смуга була закрита приблизно на 20 хвилин, перш ніж її робота повернулася до нормального режиму.
Японські офіційні особи повідомили, що ніхто унаслідок інциденту не постраждав. А от Військово-повітряні сили оборони Японії відмовилися надавати деталі інциденту та називати причину аварійної посадки.
Втретє за останній час у японських пілотів виникають проблеми
У AP додали, що подібні проблеми, пов’язані з льотною підготовкою японських військових, виникають не вперше.
Так, у квітні два вертольоти ВМС Японії SH-60K Seahawk розбилися в Тихому океані на південь від Токіо. Вони зіткнулися під час нічних тренувань з боротьби з підводними човнами. Тоді загинув один член екіпажу, а семеро вважаються зниклими безвісти.
А у травні транспортний літак C-2 з 8 людьми здійснив аварійну посадку в цивільному аеропорту в центральній Японії після того, як під час тренувального польоту відкрилося вікно кабіни. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих тоді не надходило.
У Португалії під час авіашоу зіткнулися 2 літаки
- У Португалії у неділю, 2 червня, під час авіашоу зіткнулися 2 літаки. Вони виконували трюки. Після цього зіткнення скасували Beja AirShow – найбільший авіафестиваль у країні.
- Унаслідок зіткнення іспанський пілот одного з літаків загинув, а інший, який був громадянином Португалії, отримав легкі поранення.
- В мережі також з'явилося відео глядачів шоу, на якому видно групу з 6 літаків у польоті. Один із них підіймався вгору і, ймовірно, торкнувся до іншого, а потім впав на землю. Також незадовго до катастрофи очевидці звернули увагу на дивні звуки, які було чутно від одного з цих літаків.