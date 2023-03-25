Майже близнюки: в Японії з'явився свій Зеленський

В Японії помітили чоловіка фантастично схожого на Володимира Зеленського. Японець на додачу ще й одягнувся як шостий президент України.

Крім одягу, чоловік ще й відростив бороду. На це у нього пішло 3 місяці.

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"Двійник" Зеленського з'явився на цьогорічній церемонії вручення дипломів Кіотського університету в Японії. Він сказав, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію президента України як наймужнішого з чоловіків у світі.

Варто вказати, що це був не просто жартівливий косплей. Випускник, одягнений у костюм Зеленського, тримав плакат, який висловлював підтримку українському народу.



В Японії з'явився свій Зеленський / Фото з твітера Джеффрі Дж. Холла

Водночас друзі "японського Зеленського" з гумором розповіли, що він 4 роки боровся, перш ніж нарешті склав сумнозвісний вступний іспит до Кіотського університету, який є дуже складним.

Кіотський університет відомий тим, що дозволяє студентам одягатися на випускну церемонію так, як їм заманеться, що породило традицію вигадливого та безглуздого носіння костюмів.

Але переплюнути Дениса Шмигаля у питанні псевдодвійників Володимир Зеленський все одно не зможе, адже в українського прем'єра їх декілька. Так, поїхавши у Брюссель з офіційним візитом 9 лютого 2021 року, прем'єр-міністр України зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Хоч зустріч була серйозною, та ЗМІ помітили схожість двох політиків.

Крім того, дуже схожий рисами обличчя на прем'єра американський політик Рафаель Ґамалієль Ворнок. Він сенатор-демократ від Джорджії та пастор в США. Також він є членом Демократичної партії США.