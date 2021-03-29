Японію та Південну Корею охопила потужна піщана буря: фото

Потужна піщана буря, яка днями розпочалася у пустелі Гобі на півночі Китаю, 29 березня накрила західні регіони Японії. Погіршення погодних умов спостерігають у містах Хіросіма та Окаяма.
Джерело:NHK
Метеорологи повідомляють про сильні пориви вітру у цих регіонах. Влада закликає громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
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Очікується, що до 30 березня буря поступово продовжить рух на Схід і Північ Японії.
Піщана буря у Кореї
За інформацією Yonhap News, піщана буря також вирує у Південній Кореї. Чиновники попереджають про надзвичайно високий рівень концентрації частинок пилу в повітрі.