ДТП під наркотиками: Ар'єва складає мандат депутатки Київради
Джерело:Ярина Ар'єва
Після скандалу з ДТП, у якій депутатку звинувачують у вживанні наркотиків, Ярина Ар'єва вирішила скласти мандат. Вона вже написала відповідну заяву.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада 2022 року. Депутатка рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Поблизу нерегульованого пішохідного переходу водійка збила жінку.
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Ар'єва складає мандат
Про відповідне рішення депутатка повідомила у соцмережах, опублікувавши відповідну заяву. Ар'єва заявила, що нині не може виконувати свої обов'язки, оскільки суд "погіршив" запобіжний захід. За її словами, вона не розуміє причин такого посилення з боку суду, оскільки вона жодного разу не порушувала обмежень.
Разом з тим, депутатка наголосила, що не збирається тікати від відповідальності.
Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані "наркотичного сп'яніння" не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка,
– заявила Ар'єва.
Депутатка Київради також повідомила, що продовжує спілкуватися з потерпілою, яка нині виїхала з України. Вони також підписали договір про повне відшкодування.
Депутатка Київради складає мандат / фото Ярини Ар'євої
Справа Ар'євої: що відомо
- ДТП за участю депутатки відбулося у листопаді 2022 року. Ар'єва керувала автомобілем Volkswagen Polo та збила жінку. ДТП сталася біля нерегульованого пішохідного переходу під час блекауту.
- У травні прокуратура повідомила Ар'євій про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння".
- Депутатка Київради заявила про дискредитацію. За її словами, вона не вживала наркотиків, і відповідні експертизи це підтвердили відразу. Нові дані щодо вживання наркотичних засобів вона назвала спланованою дискредитацією.
- Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу депутатці. Вона мала бути під домашнім арештом з 20:00 до 06:00. Відповідні обмеження мали діяти протягом 2 місяців.
- Ар'єва не погодилася з рішенням суду й подала апеляцію. Суд 19 червня розглянув звернення депутатки Київради й відхилив її прохання. Натомість Ар'єва отримала новий запобіжний захід – повний домашній арешт та носіння електронного браслета до 22 липня 2023 року.