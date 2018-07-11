Ярмоленко розповів причини переходу у "Вест Хем"

Український півзахисник перебрався до англійського "Вест Хема". Зігравши лише один сезон у дортмундській "Боруссії", наступні чотири роки футболіст проведе у Лондоні.

За даними Sky Sports, "Вест Хем" викупив гравця за 17,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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"Вест Хем – це великий клуб з хорошими шанувальниками, і я радий грати в Прем'єр-лізі. Це найкраща ліга у світі, і я знаю, що в цьому клубі створюється цікавий проект, який хоче досягти високих результатів, і я схвильований цим викликом", – заявив Ярмоленко після підписання угоди.

Варто зазначити, що українець став вже п’ятим придбанням "молотобійців" під керівництвом нового тренера Мануеля Пеллегріні.

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