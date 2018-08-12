Ярмоленко залишився у запасі на матч "Вест Хема" проти "Ліверпуля"

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не потрапив у стартовий склад "Вест Хема" на матч першого туру Англійської прем'єр-ліги проти "Ліверпуль" у неділю, 12 серпня.

Ярмоленко, який грає на правому фланзі півзахисту, розпочне матч у запасі. Натомість на цій позиції вийде Феліпе Андерсон, який теж перебрався до "молотобійців" влітку 2018 року.

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5️⃣ new signings in our starting line-up! pic.twitter.com/2A8WR21Xo2 — West Ham United (@WestHamUtd) 12 серпня 2018 р.

Нагадаємо, матч "Вест Хема" проти "Ліверпуля" розпочнеться о 15:30.

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