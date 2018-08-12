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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ярмоленко залишився у запасі на матч "Вест Хема" проти "Ліверпуля"

112 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не потрапив у стартовий склад "Вест Хема" на матч першого туру Англійської прем'єр-ліги проти "Ліверпуль" у неділю, 12 серпня.

Ярмоленко, який грає на правому фланзі півзахисту, розпочне матч у запасі. Натомість на цій позиції вийде Феліпе Андерсон, який теж перебрався до "молотобійців" влітку 2018 року.

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Нагадаємо, матч "Вест Хема" проти "Ліверпуля" розпочнеться о 15:30.

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Теги: Новини спорту Андрій Ярмоленко Футбол
Джерело: 24 Канал
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