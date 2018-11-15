Ярмоленко змусив партнера по команді співати гімн України: відео

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розмістив в Instagram веселе відео, на воротар "Вест Хему" співає гімн України.

На відеоролику Ярмоленко вчить колегу по "Вест Хему" Фабіана Бальбуена співати український гімн.

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Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

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