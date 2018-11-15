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      Ярмоленко змусив партнера по команді співати гімн України: відео

      2544 Читать новость на русском
      Андрій Ярмоленко
      Андрій Ярмоленко

      Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розмістив в Instagram веселе відео, на воротар "Вест Хему" співає гімн України.

      На відеоролику Ярмоленко вчить колегу по "Вест Хему" Фабіана Бальбуена співати український гімн.

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      В «Вест Хэме» гимн Украины поёт не только Ярмоленко

      Допис, поширений Dynamomania.com (@dynamomania_com)

      Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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