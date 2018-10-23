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      Андрію Ярмоленку – 29: як українця привітали у "Вест Хемі", "Динамо" та "Боруссії" Д

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      Андрій Ярмоленко святкує 29-й день народження
      Андрій Ярмоленко святкує 29-й день народження

      Лондонський "Вест Хем" на своїх сторінках в соцмережах привітав українського півзахисника Андрія Ярмоленка з днем народження. Також до привітань Ярмоленка приєдналися його колишні клуби "Динамо" і "Боруссія" Д.

      Українському хавбеку Вест Хема Андрію Ярмоленку у вівторок , 23 жовтня, виповнюється 29 років.

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      "Ми всі думаємо про тебе в твій День народження. І ми знаємо, що ти повернешся ще сильнішим", – йдеться у привітання від "Вест Хему".

      "Щасливого Дня народження, привіт Лондону і перш за все: швидше видужуй!", – вказано у Twitter "Боруссії" Д.

      Також Андрія Ярмоленка привітав його колишній клуб "Динамо".

      "Вітаємо з Днем народження Андрія Ярмоленка (1989), виступав за "Динамо" з 2008-го по 2017 роки, та бажаємо якомога швидше подолати наслідки важкої травми, якої півзахисник зазнав у нещодавньому матчі чемпіонату Англії", – йдеться на офіційному сайті "біло-синіх".

      Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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