Андрію Ярмоленку – 29: як українця привітали у "Вест Хемі", "Динамо" та "Боруссії" Д

Лондонський "Вест Хем" на своїх сторінках в соцмережах привітав українського півзахисника Андрія Ярмоленка з днем народження. Також до привітань Ярмоленка приєдналися його колишні клуби "Динамо" і "Боруссія" Д.

Українському хавбеку Вест Хема Андрію Ярмоленку у вівторок , 23 жовтня, виповнюється 29 років.

Читайте також: Андрія Ярмоленка прооперували у Лондоні

"Ми всі думаємо про тебе в твій День народження. І ми знаємо, що ти повернешся ще сильнішим", – йдеться у привітання від "Вест Хему".

We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0 — West Ham United (@WestHamUtd) 23 октября 2018 г.

"Щасливого Дня народження, привіт Лондону і перш за все: швидше видужуй!", – вказано у Twitter "Боруссії" Д.

#HappyBirthday, Andrey #Yarmolenko!



Alles Gute zum 29. Geburtstag, viele Grüße nach London und vor allem: Werd schnell wieder fit! pic.twitter.com/L2MDmu0DV7 — Borussia Dortmund (@BVB) 23 октября 2018 г.

Також Андрія Ярмоленка привітав його колишній клуб "Динамо".

"Вітаємо з Днем народження Андрія Ярмоленка (1989), виступав за "Динамо" з 2008-го по 2017 роки, та бажаємо якомога швидше подолати наслідки важкої травми, якої півзахисник зазнав у нещодавньому матчі чемпіонату Англії", – йдеться на офіційному сайті "біло-синіх".

Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24