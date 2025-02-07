Їхні сім'ї вбила Росія: Ярослав Базилевич і Максим Кулик звернулися до конгресменів у США

У Вашингтоні завершується щорічний Український тиждень. На тлі цього Ярослав Базилевич і Максим Кулик звернулися до конгресменів у Сполучених Штатах.

Їхні сім'ї загинули внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію телемарафону.

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З яким зверненням до конгресменів виступили чоловіки

Ярослав Базилевич і Максим Кулик виступили на заході, що був організований двопартійною групою підтримки України в Конгресі США. Вони розповіли, як почуваються після загибелі своїх близьких.

Я почуваюся все ще спустошеним. Я почуваюся, як гілка без бруньок. Я почуваюся так, що у світі панують зло і несправедливість. Ми маємо з вами це змінити. У світі має панувати міжнародне право,

– каже Ярослав Базилевич.

Нагадаємо, що його сім'я загинула під час обстрілу Львова 4 вересня 2024 року. Тоді російські ракети вбили дружину та трьох доньок Ярослава. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілій було лише 7 років, дівчинка перейшла у другий клас. Найстаршій доньці подружжя Ярині виповнився 21 рік, а Дарині – 18 років.

Натомість рідні Максима Кулика загинули 11 листопада 2024 року внаслідок російської атаки по Кривому Розі.

Я був багатодітним батьком і отримав новий статус вдівця та свідоцтва про смерть моєї дружини та дітей. Це велика втрата для мене, це біль на все життя,

– розповідає Максим.

Зазначимо, що після атаки рятувальники деблокували з-під завалів тіло 30-річної дружини Максима Олени Кулик, 10-річного сина подружжя Кирила, а також Демида, якому на момент загибелі було 2 роки та 8 місяців.

Наймолодшій дитині Олени та Максима, Уляні Кулик, було лише два місяці. Дівчинка також загинула через російський обстріл.