Назвали ім'я військового, який загинув під прицільним вогнем окупанта

Російські найманці на Донбасі 12 квітня вбили українського військового. Загиблим виявився 24-річний солдат з Чернівецької області.

Про загибель військового повідомили вранці у територіально-тактичному угрупуванні "Північ". Інформації про те, де саме загинув солдат, наразі немає.

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Що відомо про загиблого військового

Старший солдат Ярослав Карлійчук проходив службу в підрозділі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї. Йому було лише 24 роки.

Поховають Героя у рідному селі Черепківцях у Глибоцькому районі. Дата похорону наразі невідома.

Втрати на Донбасі

Від початку 2021 року на Донбасі у війні загинули вже 34 бійці ЗСУ.

Лише за 12 днів квітня ворог вбив 7 українських захисників.

Російські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика. Героєві, як і загиблому Ярославу з Буковини, було лише 24 роки.

7 квітня на Донбасі вбили військового з Миколаївщини. 22-річний Денис Юшко отримав вогнепальне кульове поранення голови.

3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Врятувати його не вдалося.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і знайомим загиблого Ярослава. Вічна пам'ять!