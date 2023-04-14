Вступив у ЗСУ після виїзду з Каховки: в Одесі попрощалися із загиблим Героєм

В Одесі попрощалися з військовим Ярославом Зазулею. Чоловік загинув у перші дні квітня під час виконання бойового завдання.

Сам герой був родом із тимчасово окупованої Каховки і навіть застав період захоплення міста росіянами. У 40-річного захисника залишилися дружина, син і дочка.

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Що відомо про українського героя

Ярослав Зазуля, з позивним Каховчанин, був навідником 59 бригади 10 батальйону піхоти. До своєї служби він мешкав у місті Каховка, яка зараз лишається окупованою росіянами. Разом з родиною чоловік виїхав з лівобережжя Херсонщини влітку 2022 року.

"Познайомилися з ними досить нещодавно. Це було у серпні, коли вони переїхали з Нової Каховки до Одеси та привели до нас у секцію тренувати сина", – каже знайомий чоловіка Сергій Мальцев.

З українським військовим Ярославом Зазулею / Фото Суспільне Херсон

Найбільшою мрією українського захисника було звільнення рідного міста від російських загарбників. Знайомі та друзі Ярослава Зазулю описали його як чесну, пряму та добропорядну людину, що прагнула боронити свою Батьківщину.

Як хлопці всі були в 90-х: веселі, кмітливі. Справжній друг був,

– говорить друг загиблого Дмитро Бородай.

Ярослав Зазуля загинув 4 квітня поблизу населеного пункту Невельське на Донеччині під час виконання бойового завдання. На прощання з військовим прийшли жителі Каховки, які виїхали з окупованого міста до Одеси.



Чоловік був родом з Каховки й захищав Україну на Донецькому напрямку / Фото Суспільне Херсон

Тяжкі втрати для України

У боях за місто Бахмут загинув український воїн зі Львівщини Олександр Бондарук. Чоловік отримав несумісне із життям поранення 5 квітня під час виконання бойового завдання.

У боях за Луганщину загинув музикант і художник Антон Дербілов. З ним попрощалися в Харкові 12 квітня.

На Сході України у боях з російськими окупантами загинув лікар з Хоростова Ярослав Жебелюк. Українському воїну був всього 31 рік.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.