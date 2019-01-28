Ярослав Ракицький офіційно перейшов у "Зеніт": фото

Російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракицького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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Офіційний Twitter "Зеніту" вже взяв інтерв'ю у новоспеченого гравця, а також привітав українця у новому клубі.

Ярослав Ракицкий: «Очень много слышал о болельщиках „Зенита“ и хочу ощутить их поддержку на поле»



Первое интервью новичка сине-бело-голубых: https://t.co/UNQdT2WiJp pic.twitter.com/Mf352xhtsp — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 января 2019 г.

Також перехід підтвердив офіційний сайт "Шахтаря", висловивши слова подяки Ракицькому за відданість клубу.

Ярослав є одним з найвідоміших вихованців Академії "гірників". За першу команду він дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці і 14 забитих м'ячів. Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 суперкубків країни. Він завоював щиру любов і повагу вболівальників і заслужив статус легенди клубу. ФК "Шахтар" дякує Ярославу Ракицькому за роки, проведені в команді, за професіоналізм, за яскраву і пристрасну гру, за його "оранжево-чорне" серце.

Ярослав Ракицький провів 54 поєдинки за національну збірну України, у яких забив 4 голи.

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