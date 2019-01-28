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      Ярослав Ракицький офіційно перейшов у "Зеніт": фото

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      Ярослав Ракицький перейшов у "Зеніт"
      Ярослав Ракицький перейшов у "Зеніт" / twitter.com/zenit_spb

      Російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.

      У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракицького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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      Офіційний Twitter "Зеніту" вже взяв інтерв'ю у новоспеченого гравця, а також привітав українця у новому клубі.

      Також перехід підтвердив офіційний сайт "Шахтаря", висловивши слова подяки Ракицькому за відданість клубу.

      Ярослав є одним з найвідоміших вихованців Академії "гірників". За першу команду він дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці і 14 забитих м'ячів. Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 суперкубків країни. Він завоював щиру любов і повагу вболівальників і заслужив статус легенди клубу. ФК "Шахтар" дякує Ярославу Ракицькому за роки, проведені в команді, за професіоналізм, за яскраву і пристрасну гру, за його "оранжево-чорне" серце.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ярослав Ракицкий покидает «Шахтер» и продолжит карьеру в «Зените». ----- Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии «горняков». За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба. ----- ФК «Шахтер» благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его «оранжево-черное» сердце. Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере! ----- Ярослав Ракицький залишає «Шахтар» і продовжить кар’єру в «Зеніті». ----- Ярослав є одним з найвідоміших вихованців Академії «гірників». За першу команду він дебютував у серпні 2009 року і протягом 9 з половиною сезонів був найважливішим гравцем оборони донеччан. На його рахунку 326 матчів в оранжево-чорній футболці й 14 забитих м’ячів. Разом з клубом Ракицький 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 Суперкубків країни. Він завоював щиру любов та повагу вболівальників і заслужив статус легенди клубу. ----- ФК «Шахтар» дякує Ярославові Ракицькому за роки, проведені в команді, за професіоналізм, за яскраву та пристрасну гру, за його «оранжево-чорне» серце. Зичимо Ярославові успіхів у подальшій кар’єрі! ----- Yaroslav Rakits’kyy is leaving Shakhtar to continue his career at Zenit. ----- Yaroslav is one of the most renowned graduates of the Shakhtar Academy. He made his first-team debut in August 2009, having been one of the most important defenders of the Donetsk team for nine and a half seasons. He made 326 appearances in the orange-black shirt and netted 14 goals. Together with the club, Rakits’kyy claimed seven Ukrainian League titles, won six domestic Cups and six Super Cups. He also won the genuine love and respect of the supporters and earned the club legend status. ----- Shakhtar thanks Yaroslav Rakits’kyy for the years spent with the team, for his professionalism, the outstanding and passionate performance.

      Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

      Ярослав Ракицький провів 54 поєдинки за національну збірну України, у яких забив 4 голи.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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