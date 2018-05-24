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Ярослав Ракицький покинув Збірну України: хто замінить футболіста

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Ярослав Ракицький склав компанію Віктору Циганкову і Володимиру Шепелєву, які через пошкодження не допоможуть національній дружині у найближчих матчах.

Про це повідомля 24 Канал.

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У захисника "Шахтаря" рецидив травми коліна, футболіст навіть не зміг завершити одне із перших тренувань на зборах у Харкові.

Заміну Ракицькому тренерський штаб знайшов у "Динамо", викликавши вже не вперше 22-річного Павла Лук’янчука. Дебют молодого захисника у національній команді може відбутись 31 травня у Женеві в товариській грі проти команди Марокко.

Нагадаємо, "Шахтар" вже знайшов заміну лідерам. Головний тренер гірників Паулу Фонсека розповів, кого вони збираються підписати найближчого літа.

Теги: Новини України Шахтар Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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