Ярослав Ракицький продовжить кар'єру в Росії

Захисник збірної України та "Шахтаря" Ярослав Ракицький під час зимового трансферного вікна може змінити клубну прописку. На футболіста чекають у Росії.

Як повідомляє Tribuna.com, захисник "Шахтаря" може перейти в російський "Зеніт" у це трансферне вікно.

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Переговори між клубами про трансфер 29-річного футболіста перебувають на завершальній стадії.

Ракицький провів у "Шахтарі" всю дорослу футбольну кар'єру.

У поточному сезоні Ярослав Ракицький провів за "Шахтар" 16 матчів у всіх турнірах. У його активі 1 гол та одна результативна передача. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 7,5 млн євро. Контракт Ракицького з "Шахтарем" чинний до літа 2022 року.

Відзначимо, що в цьому сезоні наставник "гірників" Паулу Фонсека не завжди довіряв Ракицькому місце в основі своєї команди. Відтак, "Шахтар" шукає нового оборонця і, за попередньою інформацією, домовився про перехід влітку Валерія Бондаренка з "Олександрії".

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