Розкрадання в Укрзалізниці: Дубневича зможуть судити аж у 2022 році

НАБУ хотіло пришвидшити процес передачі матеріалів справи Ярослава Дубневича до суду. Так, планувалося, що судовий процес почнеться ще у 2021 році.

Втім, слідство не погодилося і вирішило, що скорочувати терміни ознайомлення зі справою не можна. Про це написав журналіст Олег Новіков.

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Дубневича судитимуть у 2022 році

Розпочати судовий процес хотіли у 2021 році. Проте слідчий суддя з ними не погодився і заявив, що матеріалів справи занадто багато.

Тож, як пише Новіков, провадження скерують до суду аж у лютому 2022 року.

Коротко про справу проти Ярослава Дубневича

Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають організатором схеми масштабного розкрадання в Укрзалізниці.

Йдеться про суми у понад 90 мільйонів гривень. Їх начебто "вивели" за рахунок постачання товарів за завищеними цінами.

Ярослав Дубневич, за версією слідства, сприяв цьому як голова комітету Верховної Ради з питань транспорту.

Дубневича затримали та відправили до СІЗО у 2019, але 8 листопада він вийшов під заставу у майже 100 мільйонів гривень.