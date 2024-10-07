Путін в день народження вивів на бойове чергування "ядерний" "Ярс"

Російське міноборони у день народження диктатора Путіна вивело на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". В Росії говорили, що нібито ця зброя вражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів.

Ракетний комплекс "Ярс" здатен нести міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним зарядом. Автономні пускові установки вивели на маршрути бойового патрулювання у Новосибірському ракетному з'єднанні.

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Що відомо про те, що Путін вивів на бойове чергування "Ярс"

Стратегічні ракетники відпрацьовують завдання та вступні, зокрема щодо здійснення інтенсивних маневрових дій на маршрутах бойового патрулювання в рамках несення бойового чергування,

– заявили в Росії.

Там додали, що нібито розрахунки рухомих ґрунтових ракетних комплексів "Ярс" здійснюють марші довжиною до 100 кілометрів, проводять заходи щодо інженерного обладнання польових позицій, організації маскування та бойової охорони.

До речі, в листопаді 2023 року Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Тоді вона збилась з курсу. Також наша розвідка розповідала, що ракета "Ярс" 25 жовтня під час навчань також не змогла виконати поставлену задачу через аналогічну причину.