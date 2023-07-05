В Ясинуватій стався приліт у районі залізничної станції: попередньо, там був ворожий склад

До тимчасово окупованої Ясинуватої, що на Донеччині, завітала "бавовна" 5 липня. Попередньо, є влучання у російський склад.

Про вибух у Ясинуватій повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Вже оприлюднили відповідні фото та відео прильоту.

Зверніть увагу Влучили у ворожі склади: біля окупованого Донецька пролунали потужні вибухи

У Ясинуватій є влучання

За попередньою інформацією, удар припав у район залізничної станції в окупованій Ясинуватій Донецької області. Зараз там горять вагони та фури.

Згодом повідомили, що наші захисники влучили по скупченню ворожої техніки та запасів палива. На кадрах видно, як палають товарні вагони.

Наслідки прильоту у Ясинуватій: дивіться відео



Приліт у Ясинуватій / Фото із соцмереж

Прильоти по так званій "другій армії світу": останні новини

4 липня поблизу тимчасово окупованого Донецька знову квітла "бавовна". Так, жителі міста повідомляли про потужні вибухи та величезний стовп вогняного диму.

Згодом стало відомо, що цей прильот стався в окупованій Макіївці поблизу Донецька. Як виявилось, прильот стався по одній із нафтобаз в окупованому місті. Однак згодом у ЗСУ офіційно підтвердили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів.

У мережі показали яскраве відео влучання у Макіївці. Зауважимо, що окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого житлового масиву.

Потужні втрати ворога на фронті

Станом на 5 липня ЗСУ вже знищили понад 231 700 бійців так званої "другої армії світу". Тільки за минулу добу вдалося відправити на той світ 670 російських загарбників. Втрати у техніці: