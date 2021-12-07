Ясько заявила про "фармакологічні тортури" над Саакашвілі у Грузії

Єлизавета Ясько б'є на сполох через стан здоров'я свого коханого Міхеіла Саакашвілі. "Слуга народу" каже, що у в'язниці його лікували психотропними препаратами, яких раніше той не вживав.

Відповідне відеозвернення "слуга народу" опублікувала у своєму фейсбуці. У ньому вона розповіла про ситуацію із Саакашвілі станом на 6 грудня.

Читайте також Інша людина, – український адвокат заявив, що не впізнає Саакашвілі

На початку свого звернення Ясько перейшла на російську мову. Мовляв, хоче, аби її почули та зрозуміли якомога більше людей. Кохана Саакашвілі зазначила, що вихідні були дуже тривожними. Вона сильно занепокоєна станом здоров'я політика. Все тому, що стали відомими кілька фактів, про які не знали ні його близькі, ні особистий лікар.

Саакашвілі лікували психотропними препаратами

За словами нардепки, ще кілька тижнів тому Саакашвілі "прописали" препарат, який нібито мав допомогти йому зі сном. Натомість політику давали психотропний препарат – у великих дозах, в яких не було потреби. Таку заяву зробила лікарка Маріам Джишкаріані, яка представляє незалежний грузинський центр "Емпатія".

Ясько наголосила, що цей препарат Саакашвілі почали давати ще у тюрмі в Руставі. Це продовжували робити й у Глданській в'язниці. Після переведення у військовий госпіталь дозу збільшили "до неймовірної кількості". Кохана політика розповіла, що той скаржився на проблеми зі сном та сильну тривожність. Є проблеми зі слухом та зором, він сильно втомлюється.

Він дуже слабкий. Коли ми зустрічалися недавно, мені вже тоді здалося, що він перебуває під таблетками, мабуть,

– додала Ясько.

Кохана Саакашвілі каже про "фармакологічні тортури"

"Слуга народу" наголосила, що згідно з низкою конвенцій та відповідно до експертної думки, використання таких препаратів – це фармакологічні тортури. "Це великий міжнародний скандал. Якщо його хочуть вбити й зробити так, аби він не міг говорити, думати… Ми знаємо, що такі процеси йдуть від тих, хто виписав такі таблетки. Це все було сплановане. Тому це дуже страшно", – зазначила нардепка.

Історію хвороби показують лише фрагментами

Ясько переконана, що Саакашвілі намагаються знищити психологічно та політично. Для цього використовують найрізноманітніші методи.

Судячи зі слів української нардепки, нещодавно політик вже перестав приймати ці небезпечні таблетки. Втім, що ще йому дають у військовому госпіталі – невідомо. Близькі та адвокати просили показати його історію хвороби. Проте її або взагалі не дають, або ж показують лише фрагментами.

Ясько розповіла про стан здоров'я Саакашвілі: дивіться відео

Політикиня наголосила, що в умовах, в яких перебуває Саакашвілі, він не може отримати необхідної реабілітації. Мовляв, йому важливо проводити час на свіжому повітрі та постійно рухатися. Втім, маленька палата, в якій він перебуває, цього зовсім не дозволяє. При цьому, одразу за нею стоїть тюремна охорона, яка фактично не дозволяє Міхеілу нічого робити.

Що цьому передувало

Раніше у грузинському МОЗ прокоментували стан Саакашвілі. Там оцінюють його як задовільний. У відомстві запевнили, що політик не потребує лікування за межами країни.

Втім, психологи стверджують, що у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.

Наприкінці листопада Саакашвілі виступив на судовому засіданні у Тбілісі. Тоді він звернувся до українців й заявив, що "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя".

Розгляд його справи перенесли на кінець грудня. Все через сутички, які спалахнули між правоохоронцями та прихильниками політика під будівлею суду.

Як у Тбілісі почався суд над Саакашвілі: дивіться відео 24 каналу