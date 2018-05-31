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Яскрава Кончіта Вурст приголомшила кардинальною зміною іміджу: фото

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Кончіта Вурст змінила імідж
Кончіта Вурст змінила імідж / escunited.com

Переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст, яка епатувала на пісенному конкурсі, приголомшила прихильників зміною свого іміджу. Відповідні фото з'явились на Instagram-сторінці зірки.

Весь світ звик до незвичного образу Кончіти Вурст. Хоча розкішне волосся та ідеальний макіяж в поєднанні з чоловічою бородою спершу шокували прихильників Євробачення. Однак така нетипова зовнішність та вокальна майстерність стали ключем успіху Кончіти Вурст на пісенному конкурсі. 

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Після перемоги артистка не перестає дивувати громадськість. Тепер Кончіта Вурст наважилась на кардинальні зміни: вона зробила нову зачіску та змінила колір волосся. 

У соціальній мережі Кончіта Вурст продемонструвала несподівані зміни. Зірка постала перед прихильниками в образі білявки зі світлою бородою. Перед камерою Кончіта Вурст позувала у розкішній сукні в чорно-білу смужку. 

Варто зазначити, що в такому образі Кончіта Вурст взяла участь у "Балі життя", який щороку проводять у Відні. Метою світського заходу є благодійність. Організатори проводять збір коштів на боротьбу зі СНІДом. 

Нагадаємо, що австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, нещодавно шокував заявою про свій ВІЛ-позитивний статус. 29-річна артистка наважилася на зізнання через погрози колишнього партнера оприлюднити її діагноз.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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