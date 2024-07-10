Росіяни заявили про захоплення Яснобродівки: що відповіли в ОСУВ "Хортиця"

Міноборони країни-агресорки 9 липня відзвітувало нібито про взяття Яснобродівки, що на Донеччині. У Силах оборони розповіли, під чиїм контролем перебуває населений пункт.

За словами речник ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, окупанти вкотре брешуть. Яснобродівка перебуває під повним контролем українських військових.

Дивіться також Ворог намагався прорвати оборону Часового Яру та Воздвиженки: карта бойових дій 10 липня

Чия Яснобродівка

Волошин запевнив, що станом на ранок 10 липня ворожих солдатів у місті немає. Крім того, жодних територіальних успіхів на тому напрямку противник не мав.

Зазначимо, що Яснобродівка розташована у Покровському районі. Саме Покровський напрямок залишається протягом останнього часу однією із найгарячіших ділянок фронту.

За минулу добу захисники відбили тут 43 російські штурми в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Карлівка та Яснобродівка Донецької області.

На цьому відрізку фронту постійно йдуть активні бойові дії. Зокрема, зіткнення з окупантами відбуваються на підступах до Яснобродівки.

Волошин підкреслив, що окупаційна армія прагне захопити дедалі більше нових територій, вишукуючи слабкі місця в українській обороні.

Де розташована Яснобродівка: дивіться на карту