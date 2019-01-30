Ястремська розгромила китаянку й пробилася у чвертьфінал на турнірі в Таїланді
Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 47 ракеткою світу, пробилася у чвертьфінал на змаганнях у Хуахіні (Таїланд).
Українка впевнено перемогла представницю Китаю Шуай Пен з рахунком 2:0 (6:1, 6:4).
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У першій партії Даяна оформила два брейки й повела в рахунку 5:0. З третьої спроби китаянка таки взяла свою подачу, що дозволило їй не програти сет в суху.
У другому сеті Шуай Пен нав'язала 18-річній українці боротьбу. Тенісистки впевнено захищали свої подачі. Однак у 9 геймі китаянка не витримала опору Ястремської й програла свою подачу. Українка впевнено подала на матч і вибила суперницю зі змагань.
Путівку в наступний раунд Даяна оформила за одну годину 14 хвилин. Українка подала 6 ейсів та допустила 5 подвійних помилок.
В 1/4 фіналу Даяна зіграє з переможницею пари Гарбінє Мугуруса – Моною Бартель.