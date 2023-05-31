Вчинив ДТП та напав на поліцейську з кросівком: на Львівщині судили нетверезого водія

У Яворові судили місцевого жителя, який п'яним вчинив аварію й втік з місця ДТП. Після цього він ще й напав на патрульну поліцейську з кросівком.

У Яворові судили місцевого жителя, який п'яним вчинив аварію й втік з місця ДТП. Після цього він ще й напав на патрульну поліцейську з кросівком.

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За напад на поліцейську судили безробітного жителя Яворова. У вересні 2022 року він вчинив ДТП, перебуваючи у нетверезому стані, після чого ще й напав на патрульну.

Подробиці інциденту

У вересні минулого року п'яний водій, керуючи вночі автомобілем ВАЗ, вчинив ДТП і втік. Патрульні виявили та затримали його на трасі Львів-Краковець.

З метою уникнення відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення, він вчинив шарпанину із т.в.о. командира взводу Управління патрульної поліції та старшим інспектором роти, які в

цей час виконували свої службові обов'язки,

– мовиться у вироці суду.

Повідомляється, що під час конфлікту п'яний водій вдарив патрульну, старшу інспекторку роти в обличчя кросівком по голові.

Внаслідок цього правоохоронниця отримала садна на чолі зліва та на лівій кисті. У судді постановили, це належать до травм легкого ступеня тяжкості та не мають ознак небезпеки для життя в момент заподіяння.

Чоловік свою провину визнав

Під час засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся й перепросив у потерпілої. Він просив суддю суворо його не карати й не позбавляти волі.

Поліцейська також просила в судді обрати обвинуваченому покарання, не пов'язане з позбавленням волі, оскільки претензій матеріального та морального характеру до нього не має.

Суддя Яворівського суду Наталія Швед врахувала каяття чоловіка та прохання поліцейської, тож призначила винному один рік іспитового строку. У суді також скасували арешт на кросівок фірми Columbia і повернули його власнику.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

До слова, днями у Яворові трапилась ще одна ДТП, під час якої постраждала поліцейська: