Йде війна, але треба дивитись у майбутнє: фон дер Ляєн вкотре підтримала європрагнення України

Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва. Під час візиту президентка Єврокомісії вкотре підтримала європрагнення України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий за 2 місяці особистий візит фон дер Ляєн до Києва засвідчує, якою вагомою є її особиста роль у підтримці України та спільної боротьби за свободу. Український лідер подякував за підтримку.

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Зеленський наголосив, що наразі – вирішальний час не тільки для України, але й для Євросоюзу. Зараз вирішується, яким буде та чи буде взагалі майбутнє об'єднаної Європи.

Росія хоче, аби Європа була розколотою та слабкою. Зеленський наголосив, що мішенню для країни-окупантки є вся Європа. Тим часом Україна – лише перший етап у цій агресії

Президент додав, що позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства – може стати відповіддю, чи є майбутнє загалом у європейського проєкту. Зеленський наголосив: український народ вже зробив надзвичайно великий внесок у захист європейських цінностей.

Окрім того, українці довели: державні й суспільні інституції в Україні залишаються стійкими, а українці – цілковито інтегровані у європейський простір. Тим часом абсолютна більшість європейців вже вважає Україну частиною європейської родини.

"І це справедливо. Визнання на політичному рівні такої реальності ми дуже очікуємо вже 23 – 24 червня, коли має відбутися історичне для нас засідання Європейської ради", – заявив Зеленський.

Заява фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії зізналася, що зворушена силою та стійкістю українців. Вони сміливо боронять свою країну у таких складних умовах. Тим часом до Києва повертається життя. Люди відбудовують мости, розбирають завали.

Вона зауважила, що Єврокомісія працює над Платформою відбудови України. Щодо цього питання фіксують великий ентузіазм.

У тому, аби підтримати відбудову України, зацікавлені:

країни – члени ЄС;

інші партнери України;

міжнародні фінансові інституції;

громадянське суспільство;

люди;

бізнес.

Окрім того, у ЄС вражені й високо цінують цифровізацію на всіх рівнях в Україні. Водночас попереду ще є робота.

Країна зараз у війні, ви зосереджуєте всі зусилля на те, щоб подолати цю страшну війну. За допомогою відбудови ми хочемо подивитися, як рухатимемося у майбутньому,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що вже багато зроблено для забезпечення верховенства права. Потрібно ще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією.

За словами фон дер Ляєн, країна показує хороші результати, які треба посилити. Це все обговорили під час робочої сесії. Європейська комісія готує свої рекомендації.

"Українці довели свою мотивацію"

Фон дер Ляєн зауважила, що до кінця наступного тижня Європейська комісія має завершити обговорення питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Напрямок руху – відомий. Це – дуже заслужений напрямок.

Президентка Єврокомісії зауважила, що зусилля України та її рішучість дуже цінують. Люди довели свою мотивацію. Фон дер Ляєн наголосила: разом зможуть подолати цю звірячу війну та відбудують прекрасну Україну. Свій виступ політикиня завершила словами "Слава Україні".

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