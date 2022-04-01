Або йдеш проти України, або розстріляють чеченці, – Гайдай про мобілізацію в окупованих містах
1 квітня 2022 , 10:46Читать новость на русском
Кремлівська влада примусово та незаконно мобілізує чоловіків з окупованих територій на війну проти України.
Мобілізація в окупованих містах
Однак у них немає вибору. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА.
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За його словами, всі ті свіжомобілізовані чоловіки, яких просто схопили і примусово відправили воювати у тимчасово окуповані території – не солдати та не уміють воювати.
Або вони йдуть на війну проти України, або їх розстрілюють чеченці та представники квазіреспублік,
– сказав Гайдай.
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