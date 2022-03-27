Є 2 напрямки, які поки не "добили", – Фурса припустив, які ще санкції очікують на Росію

Після вторгнення Росії в Україну Захід наклав на країну агресорку велику кількість різних санкцій. Однак є ще 2 напрямки, які поки не "добили".

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.

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Які ще санкції треба запровадити

За словами Фурси, першим і ключовим напрямком є відключення усієї банківської системи Росії від SWIFT, бо поки що санкції торкнулися лише частини банків. Першочергово необхідно відключити "Сбербанк".

Що таке SWIFT Це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень.

Другий важливий напрямок – повне ембарго на російські нафту та газ. Як зауважив Фурса, зараз такі обмеження частково працюють, тому росіянам дуже важко продавати свою нафту. Також відбувається поступова відмова від газу країни-агресорки.

Наразі хотілося б, щоб Європа максимально прискорила цей процес. Їх також можна зрозуміти, адже вони бояться за свою економіку,

– зазначив фінансовий банкір.

Втім, Фурса додав, що українцям необхідно тиснути на Європу, аби прискорити введення таких санкцій.

Варто зауважити, що США 8 березня вже ввели заборону на імпорт російської нафти та газу на американський ринок.

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