Є багато юридичних тонкощів, – Притула пояснив, що відбувається зі закупівлею Bayraktar
Українці за 3 доби змогли зібрати навіть більше грошей, ніж потрібно було на проєкт "Народний Bayraktar". Зараз волонтери ведуть активну роботу над контрактами, щодо закупівлі безпілотників для ЗСУ.
Про це 24 каналу розповів волонтер Сергій Притула. Він наголосив, що наразі не має права вдаватися до деталей роботи щодо закупівлі необхідних нашій армії Bayraktar.
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Юридичні тонкощі
За його словами, інші учасники процесу проєкту "Народний Bayraktar" попросили дотримуватися певної субординації. Зокрема, вони наголосили, не розповсюджувати інформацію доти, поки угоду щодо закупівлі оперативно-тактичних безпілотників не укладуть.
Є дуже багато різних юридичних тонкощів. Включно з тим, що ми, мабуть, підписуватимемо з директоркою фонду (Благодійного фонду Сергія Притули – 24 канал) певні папери про нерозголошення частини інформації контракту,
– пояснив волонтер.
Згодом інформація буде доступною
Водночас Притула зауважив, що як тільки Міністерство оборони України дасть відповідь, що можна говорити, а що ні, то він з радістю поділиться інформацією з усіма охочими. Зокрема, викладе її у своєму пабліку.
Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: дивіться відео
Що відомо про проєкт "Народний Bayraktar"
- Волонтер Сергій Притула на свій День народження 22 червня оголосив про збір коштів на 3 оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar для Збройних Сил України. Він наголосив, що протягом тижня необхідно зібрати понад пів мільярда гривень.
- Лише за добу після оголошення початку збору коштів українцям вдалось зібрати майже 300 мільйонів гривень. За словами Притули, їх вже мало б вистачити на 2 із 3 запланованих Bayraktar.
- Директорка Благодійного фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр розповіла про те, як триває збір коштів на 3 турецькі безпілотники Bayraktar. Вона зазначила, що левова частка платежів – це пожертви по 10, 20, 50 гривень.
- Гвоздяр зазначила, що вже тривають перемовини щодо придбання 3 безпілотників Bayraktar для наших захисників. Також вона додала, що 8 років волонтерства для української армії дали їхньому фонду розуміння та досвід, який зараз дуже допомагає.
- На своїй сторінці у соціальній мережі 24 червня Сергій Притула повідомив, що збір грошей на безпілотники Bayraktar завершений. Він заявив, що Українці змогли зібрати навіть більше, ніж було потрібно – замість 500 мільйонів зібрали 600 мільйонів гривень.