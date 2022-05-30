Є бої довкола Лиману, місто може бути під контролем росіян, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що місто Лиман можуть контролювати росіяни. Мовиться про місто на Донеччині.

Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента ввечері 30 травня. Зокрема це трапилось на 96 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти, – голова ОВА

Лиман можуть контролювати росіяни

Олексій Арестович заявив, що ворог з території Росії обстрілює Чернігівську, Сумську, Харківську область. Окрім того, окупанти на Ізюмському напрямку перегруповуються – у них там ротація.

Навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман під російським контролем. Є бої довкола Лимана в напрямку Озерного. Туди до переправи через Сіверський Донець,

– пояснив Арестович.

За річкою Сіверськ та є маленький хвіст у напрямку Слов'янська. Ворог хоче "підрізати" наші угруповання, які чинять опір зі сторони Ізюма.

Також Олексій Арестович розповів, що у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, бої вже відбуваються в межах міста. Хоч вороги й кажуть, що повністю взяти місто, проте це не так. Росіяни рухаються на окраєні, там йдуть вуличні бої.

Коротко про ситуацію на Донбасі

Олексій Арестович розповів, що ворог намагався підрізати Сєвєродонецьк від Лисичанська. Такий розвиток дій свідчитиме, що ворог не хоче "відрізати" Лисичанськ, а тільки Сєвєродонецьк. Тобто це може свідчити про те, що ворог може скорочувати свої амбіційно-грандіозні плани.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай ще вранці 30 травня розповів, що ворог увійшов на околиці Сєвєродонецька. Наші бійці вели бої, щоб зупинити противника.

У американському Інституті вивчення війни розповіли, що місто не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги". Зокрема взяття Сєвєродонецька дозволить сказати Москві, що вона захопила всю Луганщину.

Протягом 30 травня російські окупанти продовжують обстрілювати трасу Лисичанськ – Бахмут, що є для місцевих "дорогою життя". На щастя, її досі контролює Україна. Проте ворог її постійно обстрілює. Однак траса не заблокована, хоч використовувати її для евакуації та перевезення гуманітарних вантажів небезпечно.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай запевнив, що на контрольованій Україною території перевозять все необхідне, а охочих вибратися також евакуюють. Просто роблять це іншими шляхами.



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