Як паперова черга уповільнює зернову угоду

Мене вже давно дратують повідомлення Мінінфраструктури і, на жаль, повтори цього в заявах МЗС і в ЗМІ по "зерновому коридору" на кшталт: "Наразі 120 – 150 суден очікують на перевірку спільного координаційного центру в Босфорі".

У Босфорі судна не можуть очікувати

Це дикий непрофесіоналізм, який потрапляє не лише в ЗМІ, але й в міжнародні заяви.

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Немає і не може бути в Босфорі такої кількості суден, що "очікують". В протоці Босфор суднам в принципі не можна "очікувати". Там не можна стояти, там можна тільки йти своїм курсом. Але це не все.

"Очікувати" можна лише:

перед входом в протоку Босфор з Чорного моря (там наразі очікують інспекції 12 суден з українським зерном, що йдуть з портів України);

в Мармуровому морі (там зараз 7 суден із зерном);

в Мармуровому морі на шляху до українських портів (сьогодні там 6 таких суден);

перед входом в протоку Дарданелли, район очікування на південь від острова Бозджаада (там сьогодні 7 суден з напрямком на українські порти);

в Чорному морі на виході з протоки Босфор в напрямку Одеси.

Що насправді трапилося

Отже, "очікують" всього 36 суден, з них 19 з зерном на борту, а 17 – без вантажу. Де ж ще 100 – 110 суден? Невже наші урядовці брешуть? Ні!

Просто виконавці, які готують їм інформацію, не розуміють не тільки те, що в Босфорі неможливо "очікувати", а й те, що в зерновій ініціативі є ще одна черга – паперова. У цій черзі дійсно постійно є близько 100 суден.

Що це таке "паперова черга"? Судновласники, що хочуть перевозити українське зерно, мають подати до спільного координаційного центру в Стамбулі заявку і пакет документів. Після розгляду цього пакету СКЦ реєструє ці судна як учасників зернової ініціативи. Ця паперова черга просувається дуже повільно через те, що представники Росії в СКЦ мають наказ не поспішати, а фізично пропускати в море в 3 судна за день.

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Отже, судно з "паперової черги" очікує приблизно місяць після подачі заявки до початку рейсу. Але це не означає, що судно "очікує в Босфорі". Воно працює, але працює поблизу – переважно між портами Туреччини або Греції, щоб за першим свистком йти до Мармурового моря в район поблизу Стамбула, що офіційно визначений для інспекції.

Так, ситуація, коли в Мармуровому морі та перед Босфором очікували інспекції понад 100 суден, дійсно була – з 18 вересня 2022 року до перших чисел листопада. Тоді Росія припиняла на 3 – 4 дні свою участь в зерновій ініціативі. Без її участі інспектори ООН та Туреччини за кілька днів пропустили всі ці 100 і більше суден. Після того такого скупчення в Мармуровому морі ми не спостерігаємо.

Припускаємо, що скоріш за все Туреччина чітко попередила Росію, що вона більш цього не допустить. Адже це створює реальну небезпеку для судноплавства в її територіальних водах. У зв'язку з цим в інспекторів Росії не залишалося іншої "галявини" для своїх експериментів, крім гальмування не тільки фізичної черги, а й паперової.