Повітряні сили розповіли, скільки ракет вдалося збити під час масованої атаки росіян по Україні

Зранку 10 лютого Росія завдала чергового, 14-го масованого ракетного удару по мирним містам України. Однак завдяки силам ППО вдалося уникнути багатьох руйнувань.

Десятки збитих ракет

Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами у небі України вдалося знищити десятки російських ракет.

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Однак точну кількість збитих ворожих ракет Юрій Ігнат не назвав, "щоб не бути викривленим джерелом" інформації.

Але успішно працює протиповітряна оборона, як і зазвичай це відбувається. Тому тримаємо кулаки за наших хлопців та дівчат, які зараз там на передовій,

– сказав він.

Передовою є вся Україна

Також речник Повітряних сил наголосив, що сьогодні передовою є вся країна, адже 10 лютого Росія атакувала ледь не кожен куточок нашої держави.

Бачимо, що Захід атаковано, атаковано Центр, столицю, Південь, Схід. Усі працюють як можуть, враховуючи всі сили та засоби які в нас сьогодні є,

– наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, Повітряні сили ЗСУ наразі не мають можливості повністю зупинити "ракетну навалу" окупантів по всій території держави, "по тих полях, річках, куди вони пускають ці ракети". Однак з сучасною авіацією це було б зробити значно легше.