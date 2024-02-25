Є деталі, які не можу розповсюджувати, – Зеленський про комунікацію з українцями під час війни

Володимир Зеленський заявив, що намагається бути максимально відвертим з українцями. Однак він зізнався, що є речі, про які він не може говорити.

Під час пресконференції 25 лютого у Володимира Зеленського запитали, чи змінилась його комунікація з українцями та чи зміниться в майбутньому. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський відповів, на скільки відвертий з українцями

Володимир Зеленський заявив, що намагається "максимально говорити людям те, що відбувається". Однак зізнався, що не про все може говорити.

Є деталі, які я не можу розповсюджувати, але в тому, що говорю я, на цей момент, коли я говорю – я говорю людям правду і для мене це важливо,

– сказав глава держави.

Він зазначив, що немає альтернативи в України й українців, ніж вибороти собі безпеку.

Під час цієї ж конференції він зазначив, що Україна не має можливості програти. Адже якщо це трапиться, наша країна зникне.

Чи зможе Україна перемогти

Володимир Зеленський наголосив, що чи переможе Україна, чи складно це буде, чи буде багато жертв – залежить саме від західних партнерів. Якщо зброї буде достатньо, то Україна не програє цю війну.

Він також додав, що всі кроки Владіміра Путіна будуть мати вплив на російське суспільство – і вже тоді російський диктатор буде думати про внутрішню безпеку. За словами Зеленського, у Путіна є плани до 2030 року, тож потрібно закінчити з цим раніше.

Зазначимо, що 25 лютого президент України проводить пресконференцію за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

До глави держави на конференції виступали іншій представники військово-політичного керівництва.

Зокрема перед журналістами виступили прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, керівники спецслужб, а також голови низки міністерств.