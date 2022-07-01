Є діти і серед загиблих, і серед поранених, – Братчук про ворожий обстріл Одещини

Збройні сили Росії у ніч проти 1 липня завдали ракетного удару по Сергіївці, що на Одещині. Для цього окупанти використали стратегічну авіацію з боку Чорного моря. Відомо про влучання у багатоповерхівку та дві бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

На черговий акт тероризму росіян відреагував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він висловив свої співчуття родинам загиблих і побажав якомога швидшого одужання постраждалим.

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Братчук записав відеозвернення

За словами речника Одеської ОВА, внаслідок удару по багатоповерхівці відомо про 14 загиблих, серед них – троє дітей. Ще 30 осіб постраждало. Рятувальники зазначили, що дістали з-під завалів 7 осіб, троє із них – діти. Водночас внаслідок ракетного удару по базах відпочинку загинуло троє людей, серед них одна дитина.

Перш за все хотів висловити співчуття родинам загиблих внаслідок ракетних ударів літаків стратегічної авіації Росії, що сталося сьогодні вночі на території Одеської області. Внаслідок продовження агресивної терористичної діяльності Росії проти України, на жаль, серед загиблих знову є діти,

– зазначив Братчук.

Він побажав швидкого одужання всім постраждалим та наголосив, що серед них, як і серед загиблих, багато дітей.

Ракетні загрози ударів залишаються, додає Братчук та закликає мешканців Одещини не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Що відомо про ракетний удар по Одещині: коротко

Російські військові у ніс проти 1 липня завдали ракетного удару по Одеській області. Під обстріл потрапив Білгород-Дністровський район.

Ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації Росії літаків Ту-22 з боку Чорного моря. Одна із них влучила у дев'ятиповерхівку.

В ОК "Південь" розповіли, що загалом було випущено три ракети Х-22. Відтак ще два ворожі снаряди влучили у дві бази відпочинку.

Відомо, що серед потерпілих є вагітна жінка та 3 дітей. Поранених госпіталізували.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Відтак кількість жертв постійно оновлюється.

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