Є дивний рух у 2 напрямках, – Андрющенко про переміщення сил і техніки в Маріуполі
Російські окупанти розуміють, що контрнаступ ЗСУ є неминучим. У Маріуполі спостерігається переміщення живої сили й техніки.
Чисельність військ не змінилася. Невелику частину перекинули на північ Донецької області, замість неї завезли нових мобілізованих, розгорнули полігон і готуються до подальших дій. Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Цікаво Обпалені та зруйновані будівлі: окупанти показали, як сьогодні виглядає "Азовсталь"
Що відомо про рух сил і техніки
За словами радника голови міста, спостерігається дивний рух у двох напрямках:
- з Маріупольського району через Маріуполь на північ Донецької області, найімовірніше, далі прямуватимуть у бік Вугледара;
- у Маріупольський район та Бердянськ завезені люди та боєкомплект.
"Активна робота авіації. Дивна траєкторія снарядів, які випускають. Можливо, це саме баражуючі бомби, про які зараз багато говорять росіяни та їхні воєнкори. Це не схоже ні на ракети, ні на що", – відзначив Андрющенко.
Радник додав, що вчора було зафіксоване зниження роботи авіації. Як ситуація розвиватиметься надалі – передбачити складно.
Андрющенко про рух ворога у Маріуполі: дивіться відео
Останні новини Маріуполя
- У Маріуполі все більше громадян Росії, яких завозять для різних робіт. На жаль, "рускій мір" приніс у місто лише беззаконня та безлад.
- Google оновив карти Маріуполя, на яких можна побачити місто після ворожих обстрілів. Зокрема, на них знайшли нові місця масових поховань.
- Місцеві жителі продовжують чинити спротив окупаційній владі й відверто заявляти, що чекають на ЗСУ. Проукраїнським маріупольцям, яких затримують росіяни, загрожує до 15 років ув'язнення.