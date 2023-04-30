Є дивний рух у 2 напрямках, – Андрющенко про переміщення сил і техніки в Маріуполі

Російські окупанти розуміють, що контрнаступ ЗСУ є неминучим. У Маріуполі спостерігається переміщення живої сили й техніки.

Чисельність військ не змінилася. Невелику частину перекинули на північ Донецької області, замість неї завезли нових мобілізованих, розгорнули полігон і готуються до подальших дій. Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відомо про рух сил і техніки

За словами радника голови міста, спостерігається дивний рух у двох напрямках:

з Маріупольського району через Маріуполь на північ Донецької області, найімовірніше, далі прямуватимуть у бік Вугледара;

у Маріупольський район та Бердянськ завезені люди та боєкомплект.

"Активна робота авіації. Дивна траєкторія снарядів, які випускають. Можливо, це саме баражуючі бомби, про які зараз багато говорять росіяни та їхні воєнкори. Це не схоже ні на ракети, ні на що", – відзначив Андрющенко.

Радник додав, що вчора було зафіксоване зниження роботи авіації. Як ситуація розвиватиметься надалі – передбачити складно.

Андрющенко про рух ворога у Маріуполі: дивіться відео

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