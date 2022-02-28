Є інформація про жертв: жахливі наслідки авіанальотів на Київщині

Увечері 28 лютого окупант здійснив авіанальоти у Київській області. Внаслідок ракетних ударів є поранені і щонайменше 1 жертва.

У Київській ОДА оприлюднили наслідки ворожих ударів.

Важливо У Василькові внаслідок обстрілу зруйнований гуртожиток: відео

Внаслідок авіанальоту на Бровари, за попередніми даними Київської ОДА, 6 людей поранено, одна людина загинула.

Також ворог здійснив ракетний удар на Васильків. Пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок авіанальоту по Білій Церкві зруйновано гуртожиток на вулиці Коновальця. Є інформація про три попадання ракети. За даними ДСНС, станом на 21:00 рятувальні роботи завершено. З-під завалів врятовано 2 людей.

Помічено пересування техніки ворога в таких напрямках:

Бучанський район – Макарівська громада – село Копилів: збирають колону понад 60 одиниць. Можливо, підуть на Білогородку.

Інформація про висадку десанту не підтвердилася. Рятувальна операція триває.

У Фастові на блок-посту Кадлубиця йде бій. Ймовірно з диверсійною групою.

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