Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а Сполучені Штати та інші країни – прискорити постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

Що відомо про підготовку Росії до нових атак?

Зеленський наголосив, що українці мають уважно реагувати на сигнали ракетної небезпеки та дбати про власну безпеку. За його словами, розвідка має інформацію про підготовку росіян до нових ударів. Водночас президент не уточнив, коли саме ворог може атакувати та яких регіонів це може стосуватися.

Окремо президент звернувся до Сполучених Штатів та інших держав, від яких залежить постачання антибалістичних засобів для захисту українських міст та інфраструктури. Він наголосив, що Україні потрібні ракети для систем Patriot, адже кожна з них допомагає протидіяти російським атакам.

Є деталі від нашої розвідки, є розуміння: обсягів російського виробництва, схеми, які вони використовують для постачання компонентів, ну і плани застосування "Шахедів" проти нас. Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах,

– заявив глава держави.

Він додав, що Україна дуже очікує на відповідні рішення США щодо постачання ракет для Patriot, та подякував усім партнерам, які допомагають нашій державі.