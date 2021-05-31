Є кілька причин підриву довіри білорусів до Кремля, – Латушко

Міністерство закордонних справ Росії здійснює велику стратегічну помилку під час ведення зовнішньої політики щодо Білорусі. Зокрема, є кілька причин підриву довіри білорусів до Кремля.

Керівник білоруського Народного антикризового управління Павло Латушко розповів, що рівень довіри білорусів до Кремля стрімко знижується. Він припустив, що найближчим часом це призведе до провалу зовнішньої політики Росії у білоруському напрямку.

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Чому довіра білорусів знижується

За словами Латушка, вперше підрив довіри білорусів до Росії відбувся тоді, коли Кремль не засудив насильство, вбивства, репресії та катування людей в Білорусі.

Вдруге це відбулося, коли почалося нова хвиля обговорення так званих дорожніх карт, зміст яких ніхто не знає й досі.

У вересні 2020 року посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив , що країни відновили обговорення дорожніх карт щодо інтеграції в так званій Союзній державі.

Як зауважив опозиціонер, причиною підриву довіри є й те, що після зустрічей Олександра Лукашенка та Володимира Путіна ніколи не проводять пресконференції. Людям не розказують про що говорили президенти, тому це виглядає як таємні переговори за спиною у громадян обох країн.

Сергій Лавров, як голова МЗС Росії, ведучи зовнішню політику Кремля, в цілому здійснює стратегічну помилку,

– заявив опозиціонер.

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Латушко припустив, що таке ставлення Кремля до білорусів є неприпустимим і вони цього так просто не забудуть.

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