Сподіваємось, що глузду вистачить, – ДПСУ про активність у Білорусі

Наразі українські захисники не фіксують переміщення техніки чи особового складу Білорусі вздовж кордону. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на кордоні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

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Яки ситуація на кордоні України та Білорусі

Українські захисники повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю на всій протяжності – від Волині до Чернігівської області. Наразі жодних нестандартних ситуацій чи нагнітання ситуації на кордоні немає.

Водночас підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб Білорусі. Демченко наголосив, що допоки Білорусь залишатиметься під впливом країни-терористки, цей напрямок залишатиметься для нас загрозливим. У ДПСУ додали, що Сили оборони повинні бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжується укріплення інженерних ліній і фортифікаційних споруд.

Ми, звісно, сподіваємося, що у Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на вплив Росії. Ми розуміємо, що країна-терористка хотіла б, щоб більш масштабно долучилася до війни, створювала провокації на кордоні, але ми готові відбивати будь-які атаки,

– наголосив Демченко.

Коментуючи військові навчання, які зараз тривають у Білорусі, Демченко заявив, що війська та техніку непомітно у безпосередній близькості до кордону. Однак Україна розуміє, що за кілька десятків кілометрів є скупчення і техніки, і особового складу. Разом з тим, білоруська техніка та особовий склад базувалися за кілька десятків кілометрів від України й до початку повномасштабного вторгнення.