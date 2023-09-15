У Криму досі не працює сигнал повітряної тривоги: Барієв розповів, як дурять місцевих

У тимчасово окупованому Криму досі не існує сигнал повітряної тривоги. Так люди не знають, що є небезпека.

Про це 24 Каналу розказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зауваживши, що це йому розповіли співвітчизники, які живуть на півострові.

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"Вони чули, як літають, наприклад, БпЛА, але сигналів жодних немає. Люди не знають там – є небезпека або немає", – наголосив Барієв.

Окрім того, окупанти за допомогою засобів радіоелектронної боротьби впливають на роботу безпілотників. Тоді дрони падають не туди, куди мали.

БпЛА починає не дуже добре працювати. Вони більше говорять про те: "Краще, аби БпЛА долітали до цілей, військових об'єктів, щоби для нас було безпечно",

– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

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