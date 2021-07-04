Є листоноші, які заробляють до тисячі доларів щомісяця, – Смілянський
Джерело:"НВ Бізнес"
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що 6 тисяч гривень у листонош – це зарплата. Отримують працівники пошти більше, деякі з них навіть можуть заробляти до тисячі доларів щомісяця.
Офіційна ставка листоноші в Укрпошті саме 6 тисяч, розповів Смілянський. Сам гендиректор щомісяця заробляє 836 тисяч в українській валюті
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Листоноші отримують доплати та "чайові"
У листоноші 6 тисяч – це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15 – 30% за якість доставки, коли вони приймають платежі – за кожен платіж і так далі. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше ніж тисячу доларів,
– сказав Смілянський.
Також частину заробітків листонош, розповів керівник Укрпошти, становлять "чайові". Їх, як правило платять пенсіонери та юридичні особи.
Обсяг роботи листонош значно зменшився
Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії,
– сказав Смілянський.
При цьому керівник компанії наголосив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет та зменшується кількість пенсіонерів. За словами Смілянського, проблема в тому, що у селах багато листонош працюють лише на пів ставки.
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Угоду зі Смілянським продовжили ще на 2 роки
Зазначимо, що наприкінці червня угоду з Ігорем Смілянським продовжили ще на 2 роки: таким чином Укрпошту він очолюватиме до 2023 року. Гендиректор вже пообіцяв, що це його останній термін на цій посаді.