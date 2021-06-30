Є певні наслідки для тих, хто у списку олігархів, – Гетманцев

В Україні у квітні ініціювали створення законопроєкту про деолігархізацію. Зважаючи на це, для осіб, які перебуватимуть у списку олігархів, можуть бути певні наслідки.

Глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт передбачає заборону участі у великій приватизації та фінансування політичних партій. Тобто людина не повинна мати стосунку до політичного життя.

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Якими можуть бути наслідки для олігархів

За словами Гетманцева, якщо людину внесуть до списку олігархів, то це може спричинити певні наслідки. Зокрема, вона матиме підвищені ступені ризику щодо будь-якої фінансової операції, яку вона здійснює.

Також той факт, що на території суверенної держави визнали використання певною людиною політичного впливу на свій бізнес, може мати певні наслідки для її закордонних активів.

У нас є певні наслідки, які випливають саме з того факту, що людину внесли до цього списку,

– заявив він.

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Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко